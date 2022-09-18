نشكركم على متابعتكم خبر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد يعزي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. خالص تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارته، أمس، مقر سفارة المملكة المتحدة في أبوظبي.

وعبّر سموه عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة وحكومة وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

مشيداً بدور الراحلة في تعزيز أواصر الصداقة المتينة والروابط الوثيقة بين الشعبين الإماراتي والبريطاني، مؤكداً على ما تحظى به الملكة من تقدير ومحبة واحترام لدى كل الشعوب والأقطار باعتبارها رمزاً للإنسانية والحكمة والتسامح.