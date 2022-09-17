نشكركم على متابعتكم خبر النيابة العامة توضح عقوبة التعريض للخطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أوضحت النيابة العامة للدولة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعريض للخطر .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.