نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: التحديات لا يمكن أن توقفنا لأن الحياة كلها تحديات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 01:02 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قال صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. إن “التحديات لا يمكن أن توقفنا”. داعياً إلى التحلي بالروح الإيجابية لتحقيق الأهداف، وتجاوز المخاطر.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على حسابه في “إنستغرام”، أمس، تحت وسم “#ومضات_قيادية”. الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه: “تصوروا دنيا بدون تحديات، فهل نحن نتوقف لنه فيها مخاطرة؟ الحياة كلها تحديات، نتوقف عشان نفكر بالمخاطر؟ لا أبداً.. التحديات ما توقفنا”.

وأضاف: “فكيف نقوي اقتصاد بلدنا؟ وكيف نوصل إلى سعادة المواطن؟ توكل على الله واستمر، وخلك إيجابي دائماً لأن المخاطرة موجودة ولكن اللي يبى يوصل يوصل”.