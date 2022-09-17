نشكركم على متابعتكم خبر المساعدات الإماراتية تصل إلى قرى “ولاية الشمالية” السودانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 01:02 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وزعت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية والمواد الإيوائية على الأسر السودانية المتضررة جراء السيول والأمطار. في القرى التابعة لمحلية دنقلا في ولاية الشمالية.

واستفاد من السلال أكثر من 7 آلاف نسمة وفق “وام”، لمساعدتهم في تخطي الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وتأتي المساعدات في إطار جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية المستمرة على الساحة السودانية. ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الدولة لمساعدة الأشقاء الذين تضرروا جراء السيول والأمطار التي ضربت عددا من الولايات والقرى.

وتواصل الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي العمل الإغاثي على الساحة السودانية من أجل تعزيز الاستجابة والسرعة في مساعدة الأشقاء. وتقديم يد العون والتخفيف من الظروف الإنسانية الصعبة التي خيمت على المناطق المنكوبة في السودان.