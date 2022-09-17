نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي تطلق عروضاً خاصة للسفر إلى زنجبار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 01:02 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أطلقت فلاي دبي عروضها الخاصة للسفر الى زنجبار بأسعار تبدأ من 1550 درهما.

ويمكن لمسافري الناقلة استكشاف زنجبار والتعرف على معالمها الهندسية المعمارية التي تعود الى القرن التاسع عشر من خلال زيارة س تون تاون أو السباحة في مياه المحيط الهندي الرقراقة والدافئة والتمتع بشواطئ ناكوبندا وباجي وخليج أوروا بمياهها بلون الياقوت ورمالها البيضاء.

وفي منطقة مجي مكونغوي، المعروفة أيضاً بإسم ستون تاون، وواقعة على الضفة الغربية لأونجوجا. يمكن للسائح هنا تذوّق المأكولات المحلية في منتزه فورودهاني، او استكشاف كيف كان السلاطين يرفّهون عن أنفسهم في حمامات حامامني بيرسيا العامة، أو يمكنك ببساطة التفرّج على معالم الهندسة المعمارية المذهلة العائدة للقرن التاسع عشر في هذه المنطقة المُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

كما توفر زنجبار فرصة لعشاق الغطس أو الغوص في مياه ألارخبيل او التمتع بمشاهد الجمال الأفريقية خلال وقت الغروب.

ولعشاق المعالم الطبيعية توفر زنجبار خيارات متعددة منها مركز زنجبار للفراشات، أو مستنقع “مناراني” للحفاظ على السلاحف البحرية اضافة الى محمية “شيتاز روك”. ولمحبي المهرجانات هناك العديد من عروض الرقص التقليدي والألعاب البهلوانية وغيرها.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.