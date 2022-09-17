نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية تتسلم “البراءة القنصلية” من قنصل إسرائيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 11:58 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تسلم سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي البراءة القنصلية لسعادة ليرون زسلانسكي، قنصل عام دولة إسرائيل في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

ورحب سعادته بالقنصل العام الإسرائيلي بمناسبة تعيينها وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط دولة الإمارات ودولة إسرائيل، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.