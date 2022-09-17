نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية يزور مجمع”ياد فاشيم” لتخليد ذكرى الهولوكوست في إسرائيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 08:53 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في إطار زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. دولة إسرائيل للاحتفال بذكرى مرور عامين على توقيع “الإتفاق الإبراهيمي” للسلام بين البلدين.

قام سموه بزيارة مجمع ياد فاشيم – المركز العالمي التوثيقي والبحثي والتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست في إسرائيل..

وتعرف سموه خلال زيارته على تاريخ المجمع الذي تم إنشاؤه في عام 1953 كمركز عالمي توثيقي وبحثي وتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست. ويضم متاحف ومعارض وأنصبة تذكارية ومراكز بحثية وتعليمية ، بالإضافة إلى المكتبات والأرشيف.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بدور هذا المجمع التاريخي الذي يعكس أهمية العمل من أجل تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والعمل على إحلال السلام ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”. حريصة على أداء دورها كمنارة عالمية لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية. حيث تشكل هذه القيم ركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات.

وتقدم سموه بتحية تقدير لأرواح ضحايا الهولوكوست .. مشيداً بحرص مجمع ياد فاشيم على تخليد ذكراهم