نشكركم على متابعتكم خبر الطعن بقرار محكمة استئناف دبي بعدم تسليم سانجاي شاه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 سبتمبر 2022 08:53 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

بعد قيام شرطة دبي بإلقاء القيض على سانجاي شاه – بريطاني الجنسية – والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

وبناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال سعادة النائب العام الطلب الى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.

قام سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه – وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.