“محمد بن راشد للفضاء”يناقش استراتيجيته للأعوام 2021-2031

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 09:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ناقش مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء “مشروع الإمارات لاستكشاف القمر وأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب” واللذين ينطلقان بعد أشهر ومستجدات القمر الاصطناعي “MBZ-SAT” الذي ينطلق العام 2023 وغيرها من المهمات ضمن استراتيجيته للأعوام 2031– 2021.. واطلع على خططه و مشاريعه المستقبلية .

جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة يوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة سالم حميد المري المدير العام للمركز والأعضاء محمد عبدالله الزفين وحميد علي المحـسن و منصور جمعه بوعصيـبه والمهندس عامر الصايغ الغافري مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية ومدير مشروع القمر الاصطناعي “MBZ-SAT” في مركز محمد بن راشد للفضاء.