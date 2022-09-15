نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي”تطلق تصاريح رقمية لهذه الشريحة من السائقين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 07:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة التصاريح الرقمية لمزاولة المهنة لسائقي قطاع نقل الركاب (سائقو الحافلات ومركبات الأجرة والمركبات الفخمة) ومشرفات النقل المدرسي للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات للحصول على التصريح المطلوب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية لتعزيز التحول الرقمي في كافة خدماتها، مواكبةً لتوجهات مبادرة (المدينة الذكية)، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة (إسعاد الناس).

وتفصيلاً، قال سعيد الرمسي، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: “إن التصاريح الرقمية لمزاولة المهنة لسائقي قطاع نقل الركاب الذي يشمل سائقي الحافلات ومركبات الأجرة والمركبات الفخمة ومشرفات النقل المدرسي، تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم من خلال استصدارها عبر القنوات الرقمية والحصول على نسخة رقمية من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (دبي درايف) على الهواتف الذكية.

وأضاف الرمسي قائلاً: “لقد حددنا آلية التطبيق وخطوات عملية التحوّل الذكي لتصاريح مزاولة المهنة الرقمية من خلال إرسال خطابات وتنظيم ورش عمل مع شركات ومؤسسات قطاع مركبات الأجرة والمركبات الفخمة والنقل المدرسي، لتعريفهم بطريقة الحصول على البطاقة الرقمية من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق: (دبي درايف)، كما أعددنا دليل استخدام تطبيق هيئة الطرق والمواصلات: (RTA-DUBAI DRIVE)، على الهواتف الذكية لعرض البطاقة الافتراضية.

وأكد مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة حريصة دائماً على مواكبة توجهات حكومتنا الرشيدة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الراحة والسعادة للمتعاملين، التي تحتل سلم أولويات استراتيجيات الهيئة، وخدماتها المتعددة.