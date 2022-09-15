أبوظبي تتصدر مدن العالم القيادية في الاستجابة لجائحة كورونا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تصدرت أبوظبي مجدداً مدن العالم في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وفق تصنيف “تحليلات المعرفة المتعمقة”. الجهة التابعة لـ”مجموعة المعرفة المتعمقة” العالمية المرموقة التي تتخذ من لندن مقرا لها.

ويعكس هذا الإنجاز النجاح الذي حققته الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإمارة والتي أسهمت في شمولية وفعالية وسرعة استجابتها للجائحة. مرسخة مكانتها من بين النظم الصحية الرائدة والمتميزة على مستوى المنطقة والعالم.

وكانت أبوظبي جاءت في صدارة المدن العالم القيادية في الاستجابة للجائحة ضمن تقرير مماثل نشرته المجموعة في النصف الأول من 2021. ومنذ ذلك الحين، تمت إضافة 28 مدينة وتقييمها ضمن قائمة التصنيف التي أصبحت تضم 100 مدينة من مختلف أنحاء العالم.

وركز التصنيف على تقييم الجهود المستمرة التي تبذلها المدن للتعامل مع الجائحة واستعراض حزمة من التوصيات للتحديات التي واجهتها بناء على 6 محاور رئيسية. تقيس قدرتها على الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وجاهزيتها في التعامل مع أزمات مماثلة في الصحة العامة في المستقبل وهي: الكفاءة الحكومية، ومرونة الاقتصاد، وإدارة الرعاية الصحية وكفاءة منظومة الحجر الصحي، ومنظومة التطعيم والالتزام الثقافي.

وتمكنت أبوظبي من رفع قدرتها الاستيعابية لفحوصات “كورونا” إلى أكثر من 500 ألف فحص يومياً. ووفرت 27 مركزاً للفحص والتطعيم من المركبة على مستوى الإمارة، مع حوالي حصول أفراد المجتمع على التطعيم ضد كوفيد-19 بنسبة 100%.

كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع بنسبة 200% لعدد الأسرة في المستشفيات، ورفع عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة إلى 300%. وذلك استجابة لسياسات وتدخلات مبنية على البيانات ومستفيدة من التكنولوجيا والعلوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي. الأمر الذي نتج عنه تحقيق أحد أدنى معدلات الإصابة والوفيات على مستوى العالم.