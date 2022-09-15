نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للطيران” تسجل نسبة عالية جداً في الالتزام بمواعيد الرحلات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت شركة “الاتحاد للطيران”، معدل أداء بنسبة 83% لمواعيد وصول الرحلات ضمن 15 دقيقة من الوقت المحدد. مما جعل الناقلة تصنّف ضمن أكثر شركات الطيران التزاماً بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط والعالم خلال فترة ذروة السفر لموسم الصيف.

وأدرجت مجموعة تحليلات الطيران العالمية “أو إيه جي”، شركة “الاتحاد للطيران”، منذ أبريل 2022. في تصنيفات لائحة الالتزام بالمواعيد، كواحدة من شركات الطيران القليلة في الشرق الأوسط. التي تعمل باستمرار لتحقيق نسبة تصل إلى 80% من حيث الدقة في مواعيد وصول الرحلات ولديها أدنى معدّل من ناحية إلغاء الرحلات في العالم.

وتحدد “أو إيه جي” الالتزام بمواعيد الرحلات بألا يتجاوز وصول أي رحلة 15 دقيقة عن وقتها المحدد. وهو معيار قياسي في صناعة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المتغيرة التي يمكن أن تؤثر على العمليات التشغيلية.