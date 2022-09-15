نشكركم على متابعتكم خبر وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الوكالة الرقمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت وزارة العدل خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة، مما يعزز من تفعيل منظومة التقاضي عن بعد. والتي تعد من أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت في القطاعين القضائي والقانوني في الدولة.

ويمكن للمتعاملين إتمام معاملاتهم داخل وخارج الدولة من خلال هذا النظام بوقت وجهد أقل. ودون الحاجة إلى زيارة مقرات الكاتب العدل في أنحاء الدولة لأغراض إصدار الوكالات، وفق “وام”.

ويستطيع المتعامل من أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق، دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل.

كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة. مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، وإمكانية التحقق منها لاحقاً من خلال المنصة الرقمية للحكومة.

وتم بناء المنصة باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية، بهدف تأكيد سلامة البيانات ومنع الاحتيال أو التلاعب. ويوفر النظام الجديد أيضاً لوحة تحكم وإدارة لكل من مدير النظام وكتاب العدل والمتعاملين لعرض الطلبات ومتابعتها والاطلاع على آخر الإحصائيات. ومراقبة معايير الأداء لدى كتاب العدل بهدف ضمان سرعة إنجاز المعاملات لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي.