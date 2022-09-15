نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تهنئ نيكاراغوا والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، والشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس “دانييل أورتيغا سافيدرا” رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما أرسل صاحبا السمو برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس “نجيب ارماندو بوكيلي” رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأخرى إلى فخامة الرئيس “أليخاندرو إدورادو جيماتي فايا” رئيس جمهورية غواتيمالا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

من جهة أخرى، صاحبا السمو برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس “رودريغو تشافيس روبلز” رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.