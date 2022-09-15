531 مليون درهم موافقات تمويلية من “الإمارات للتنمية” للشركات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وافق مصرف الإمارات للتنمية على تقديم تمويلات بقيمة 531 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال “شاكر زينل”، رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصرف، إن المصرف يولي تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى. باعتبارها أحد أهم مجالات تركيز استراتيجية المصرف التي تعنى بتقديم الدعم للمشاريع والشركات العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية. وهي: “التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية، والصناعة”.

وأوضح “زينل”، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “مصرف الإمارات للتنمية عقد شراكات مع 9 مصارف تجارية حتى الآن. بهدف تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى برنامج ضمان التمويل. الذي يهدف إلى تمكين العلاقة بين تلك الشركات والمصارف التجارية عبر مساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق وصولها إلى التمويل من المصارف التجارية”.

وأشار إلى أن دور المصرف في هذا البرنامج يتمثل في توفير ضمانات ائتمانية للمصارف التجارية، التي تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المصرف قدم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو351 مليون درهم ضمانات ائتمانية عبر برنامج ضمان التمويل. وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مُحققاً بذلك زيادة بنسبة 109% مقارنةً بما قدمه المصرف من ضمانات ائتمانية في إجمالي عام 2021 والبالغة 168 مليون درهم. فيما نتطلع إلى توفير ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026.