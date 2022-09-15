نشكركم على متابعتكم خبر “الهلال الأحمر”يواصل إغاثة قرى القضارف السودانية المتضررةمن الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

واصلت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإغاثية والإنسانية على الساحة السودانية، من خلال توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية على الأسر الأشد احتياجاً والمتضررة جراء السيول والفيضانات في القرى التابعة لوحدة باندغيو التابعة لمحلية القلابات الغربية بولاية القضارف الواقعة شرق السودان والتي استفاد منها أكثر من 7 آلاف شخص.

حيث تم توزيع مساعدات غذائية وإيوائية على سكان باندغيو التي تبعد عن العاصمة السودانية الخرطوم أكثر من 600 كيلو متر في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية في السودان واستجابة لنداء سكان قرى باندغيو الذين يعيشون ظروفاً صعبة نتيجة غرق منازلهم وحقولهم ونفوق ماشيتهم جراء السيول والأمطار الغزيرة التي خلفت كارثة إنسانية وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وتأتي المساعدات الإماراتية للشعب السوداني ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الدولة لمساعدة الأشقاء الذين تضرروا جراء السيول والفيضانات.

ووصلت المساعدات الإماراتية إلى سكان قرى باندغيو بعد أن تقطعت بهم السبل جراء الكارثة الإنسانية وذلك عبر المراكب الحديدية الصغيرة والشاحنات التي لاقت صعوبة في الوصول لسكان هذه القرية المنكوبة التي غمرتها السيول والفيضانات وقطعت الطرق المؤدية إليها.

وعبر سكان باندغيو عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مد يد العون والمساعدة لهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة وتحمل مشقة الوصول إليهم في أماكنهم والتخفيف من قسوة الظروف التي يمرون بها.

يذكر أن الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي تواصل تفقد المناطق المتضررة على الساحة السودانية وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لسكانها من أجل تعزيز الاستجابة لنداء الأشقاء ومد يد العون لهم والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي خيمت على المناطق المنكوبة في السودان.