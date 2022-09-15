نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كينيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة، إلى فخامة وليام ساموي روتو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس وليام ساموي روتو.