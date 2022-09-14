نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة والعمليات المشتركة تبحثان تعزيز التعاون المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 08:02 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بحث سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، خلال لقائه اليوم بمقر إدارة المهام الخاصة سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تعزيز أطر التعاون العسكري بين الجانبين والملفات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مستوى الاداء العملياتي والوقوف على جاهزية الأجهزة الأمنية.

وحضر اللقاء العميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية، والعقيد جاسم بن هده مدير إدارة العمليات، والعقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، والعقيد الركن عمر الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة، وعدد من الضباط المرافقين بوزارة الدفاع، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستعرض اللقاء الموارد البشرية والآليات والتجهيزات الفنية المسخرة للعمل الأمني والهادفة لرفع الجاهزية الأمنية، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات ذات الطابع الأمني والتمارين التي تعزز من منظومة العمل الأمني وتساهم في تطويره.