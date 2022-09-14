نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد 144 منحة جديدة في جامعة خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:01 مساءً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدفعة الثانية من المنح في جامعة خورفكان، والتي تشمل 144 منحة، 137 لمواطني الإمارة، و7 لأبناء وبنات المواطنات بالإمارة، ليبلغ الإجمالي الذي اعتمده سموه بالجامعة حتى الآن 649 منحة.

جاء ذلك عبر برنامج “الخط المباشر” الذي يبث من إذاعة وتلفزيون الشارقة.