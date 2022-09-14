نشكركم على متابعتكم خبر البدء بتنفيذ 40 مبادرة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي “عمر سلطان العلماء”، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. أن حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات المتميزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة لتعزيز فرص التنويع الاقتصادي وترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على تقنيات المستقبل.

وقال معاليه، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، إن “الاقتصاد الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الخطط والاستراتيجيات الوطنية. لدوره في تشكيل منظومة جديدة لفرص لامتناهية قائمة على المعرفة والابتكار لتحقيق التميز والنمو غير المسبوق في كافة المجالات. تنعكس إيجاباً على استدامة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ما يعزز تنافسية الدولة. ويضاعف مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2030”.

وأضاف: “مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يتطلع إلى متابعة التطورات في مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات. ونسبة استخدام التعاملات الرقمية، وإتاحة التمكين الرقمي لكافة أفراد المجتمع من خلال البدء في تنفيذ 40 من المبادرات الاستراتيجية. المرتبطة بالاقتصاد الرقمي لضمان مكانة دولة الإمارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية المختصة بالاقتصاد الرقمي”.

وناقش المجلس آليات تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في غضون 10 سنوات. وجعل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات الأكثر ازدهارا ضمن مصاف الدول المتقدمة رقمياً. من خلال تفعيل الإمكانيات وتطوير الكفاءات، وجذب أفضل المواهب المتميزة في مجال التكنولوجيا، وتمكين البنية التحتية الرقمية. ووضع اللوائح التنظيمية المرنة والمسرعة للابتكار، وتحفيز التمويل للمشاريع والشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي.