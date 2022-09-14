نشكركم على متابعتكم خبر اقتصادية عجمان تحصل على شهادة الآيزو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات “آيزو 20000-1:2018. من قبل شركة “لويدز ريجستر”.

ويأتي الإنجاز انعكاساً لتميز الدائرة في إدارة خدماتها التقنية إضافة لجودة الحلول التقنية المقدمة. والتي تساهم في تطوير بيئة ممارسة الأعمال وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

وتعد شهادة الآيزو 20000-1:2018 ISO أول معيار دولي معترف به في العالم يركز على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وهي إحدى الشهادات المرموقة والرائدة على مستوى العالم في إدارة خدمات تقنية المعلومات.