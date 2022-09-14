نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في أعمال الدورة العادية الــ31 للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقد جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم في مجلس قصر البحر، معالي محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري الذي سلم الرسالة، ونقل تحيات فخامة عبد المجيد تبون إلى سموه وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها اضطراد التقدم والازدهار.

فيما حمل سموه المبعوث الخاص أطيب تحياته إلى الرئيس الجزائري وتمنياته لشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.