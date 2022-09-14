نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء اليابان علاقات التعاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال اتصال هاتفي من معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها.

وخلال الاتصال، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل دعم أسس السلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما تطرق الاتصال إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) عام 2023، وأهمية هذا المؤتمر في دفع التعاون الدولي في مواجهة خطر التغير المناخي.