نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:46 المد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزرالثاني عند الساعة 21:52.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثاني عند الساعة 01:06 والجزر الاول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.