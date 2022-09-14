نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين 21 وكيل نيابة عامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2022، بتعيين 21 وكيل نيابة عامة في النيابة الاتحادية.

وأدى وكلاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وبحضور النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي ومدير دائرة التفتيش القضائي، القاضي جاسم سيف بوعصيبه.

ورحب وزير العدل خلال لقائه وكلاء النيابة العامة الجدد عقب أدائهم اليمين القانونية.. بانضمام وكلاء النيابة الجدد إلى منظومة العدل والقضاء مؤكداً حجم المسؤولية في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة.

ورحب النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بوكلاء النيابة العامة الجدد، مؤكداً أن جوهر مسؤولية النيابة العامة وأصل رسالتها، هو السهر على تحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يلقي على عاتق أعضائها واجب الالتزام بمبدئ الحياد والنزاهة والاستقلال ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وتأكيد سيادة القانون.

وهنأ النائب العام أعضاء النيابة الجدد بثقة الدولة في أشخاصهم وتوليهم هذا المنصب متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.

وشمل القرار كل من: عبد الله محمد عبد الله الحمادي وحميد محمد أحمد النقبي ومحمد يوسف محمد الحمادي ومحمد عبد الهادي محمد الحمادي وسعيد سيف سعيد بو حقب الشامسي وسلطان سيف احمد سيف الكعبي وخليفة جمعة علي خليفة البلوشي وعبد الله خليفة جاسم مجلاد الشامسي وسعيد عبد الله محمد السلامي وسلطان عبد الله مصبح نداس الطنيجي ونايف سعيد خميس أحمد النقبي واحمد علي احمد المنصوري وشيخة جمعة إبراهيم العتيبي وعلياء سعيد خلفان علي الشامسي وخليفة عبد الرحيم محمد العمودي ومحمد سالم محمد سعيد النعيمي وفاطمة حمد جروان الشامسي ومحمد احمد حسن المرزوقي ومعاذ شامس سعيد شامس الكندي وحمدان فاضل حسين أبو صيم آل علي وخلفان صالح خلفان عبدالله النقبي.​