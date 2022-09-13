نشكركم على متابعتكم خبر مواصلات الإمارات تصدر 3 أفلام كرتونية توعوية قصيرة لطلبة المدارس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أصدرت مواصلات الإمارات 3 أفلام كرتونية توعوية قصيرة، تستهدف طلبة المدارس من جميع المراحل الدراسية، لاسيما طلبة المرحلة الأولى، تعالج مواضيع مختلفة متعلقة بسلامة المنقولين أثناء الاستفادة من خدمات النقل بالحافلات المدرسية التي توفرها الشركة.

وتم إطلاق الأفلام خلال زيارة لمدرسة “خليفة أ مشتركة” حلقة أولى بإمارة أبوظبي، قامت بها مجموعة من مسؤولي الشركة وموظفيها برئاسة عامر الشحي المشرف على عمليات النقل المدرسي في منطقة أبوظبي والظفرة والعين وذلك بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث تم عرض الأفلام على الطلبة بحضور الإدارة المدرسية.

وقال جاسم المرزوقي المدير التنفيذي للنقل المدرسي بمواصلات الإمارات، إن الشركة لطالما أولت مسألة السلامة في خدمات النقل المدرسي أهمية قصوى لذا فإن جهودها ومساعيها في هذا مجال مستمرة لا تتوقف على جميع الصعد بما في ذلك الصعيد التوعوي، حيث تسخّر جميع الإمكانات المتاحة لإيصال رسائلها التوعوية للطلبة المستفيدين من خدماتها، وهي تراعي في رسائلها تلك الأسلوب الأمثل والقنوات الأفضل لتحقيق غاياتها التوعوية إيماناً منها أن الارتقاء بمستويات السلامة في النقل المدرسي لا يمكن أن يكتمل من دون توعية الطلبة المنقولين وتزويدهم بالمعارف والسلوكيات المناسبة وإشراكهم بصورة إيجابية وفي إطار قدراتهم في المسؤولية عن السلامة التي هي مسؤولية وأولوية الجميع في الوقت نفسه.

من جهته، بين خالد شكر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، أن الأفلام القصيرة التوعوية الثلاثة الجديدة تقوم على تقنية الرسوم الكرتونية المتحركة ضمن قالب عصري جذاب وباللغتين العربية والإنجليزية، حيث سيتم تعميمها وعرضها بالتنسيق مع الإدارات المدرسية وفق برامج التوعية والتدريب المتفق عليها، علاوةً على توفرها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، إضافةً إلى عرضها في مختلف الفعاليات والأنشطة ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء الشركة.