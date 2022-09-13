نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أجرت وزارة الصحة الإماراتية 210,746 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 1,020,789 حالة.

ولم يتم رصد أي حالة وفاة في الدولة لتبقى حصيلة الوفيات 2342 وفاة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 381 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 1,000,463 حالة