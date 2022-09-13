نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: “بستانِكَ” يعكس مدى وعي مؤسساتنا بأهم الملفات التنموية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أكبر المجمعات الزراعية الرأسية التي تعتمد على الزراعة المائية في العالم “بستانِكَ”، والذي أعلنت “طيران الإمارات” مؤخراً افتتاحه باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: “افتتاح أكبر مجمع زراعي رأسي في العالم إنجاز مهم يعكس مدى وعي مؤسساتنا الوطنية بأهم الملفات التنموية، وإسهامها في تأكيد ريادة دولة الإمارات في مختلف المجالات المستقبلية”.

وتابع صاحب السمو قائلاً: “الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردها، أولويات استراتيجية ثابتة لدولة الإمارات”.