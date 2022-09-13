“تسلا” تفتتح مركزاً جديداً لها في إمارة أبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة “تسلا” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، عن افتتاح مركز جديد لها في إمارة أبوظبي.

وأرسلت الشركة بريداً إلكترونياً لعملائها أخبرتهم من خلاله عن افتتاح مركز لها في إمارة أبوظبي – في شارع المنتزه – بجانب منتزه الخليفة.

وتملك تسلا أيضاً مركزاً لها في إمارة دبي في شارع الشيخ زايد بجانب مجمع الذهب والألماس.