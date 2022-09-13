نشكركم على متابعتكم خبر إنشاء مبنى جديد للقيادة العامة لشرطة أم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تعتزم وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد للقيادة العامة لشرطة أم القيوين في منطقة الرملة، بالقرب من إدارة الدفاع المدني.

وبحسب “صحيفة الخليج”، قال المكتب الإعلامي للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين عبر تويتر إن مساحة المبنى الجديد تبلغ 17750 متراً مربعاً.

ويتكون المبنى من طوابق متعددة، تضم قاعات اجتماعات، ومكاتب وأقسام إدارية، وقاعات تدريب، إضافة إلى مرافق خدمية، و365 موقفاً للسيارات، بينها مواقف للسيارات الكهربائية وأخرى لأصحاب الهمم.

وسيتم تزويد المقر بأنظمة خفض الطاقة واستهلاك المياه، إضافة إلى تركيب أجهزة توفر نظام إدارة المباني الذكي، للتحكم ومراقبة الأنظمة الذكية.