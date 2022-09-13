نشكركم على متابعتكم خبر شروط ضم خدمة المواطن المتقاعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 10:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أوضحت حنان السهلاوي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المؤمن عليه يستطيع ضم مدة خدمة سابقة له داخل الدولة لمدة خدمته اللاحقة المشمولة بأحكام القانون قبل انتهاء خدمته.

وبحسب “البيان”، تشمل المدد التي يمكن ضمها مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي والدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد والخدمة العسكرية والخدمة السابقة لاكتساب الجنسية والخدمة السابقة في مجلس التطوير أو مكتب الكويت وأي مدة خدمة سابقة في أية جهة يقرها مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت السهلاوي عبر صفحة الهيئة الرسمية، أن شروط الضم تتمثل في:

1- أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله.

2- أن يقدم طلباً خطياً لجهة العمل بالمدة المراد ضمها قبل انتهاء خدمات.

3- ألاّ تكون مدة الخدمة التي يرغب بضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.

4- ألا تكون هذه المدد مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.

ويحق للمؤمن عليه الذي حصل على جنسية الدولة أن يضم مدة الخدمة السابقة لحصوله على جنسية الدولة، ويشترط ألا تكون هذه المدد السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة أو الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي، مع تحمل المؤمن عليه كلفة الضم مثله في ذلك مثل المؤمن عليه الذي يحمل جنسية الدولة.

ويسمح للمؤمن عليه بتقسيط تكاليف ضم مدة الخدمة كاملة دون اشتراط رد المكافأة كدفعة أولى.

ويستطيع المؤمن عليه أداء تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً.

كما ويجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلباً فعالاً لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط أن تتم تسوية الطلب الأول باحتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، على أن يعاد احتساب المدة الإجمالية الجديدة بناءً على تكاليف الضم الجديدة المحسوبة على راتب اشتراكه بتاريخ تقديم الطلب الجديد.

ويلغى طلب الضم إذا تخلف المؤمن عليه عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين، ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المؤداة فعلياً، ويتوجب على المؤمن عليه في هذه الحالة تقديم طلب جديد في حال رغبته في ضم بقية المدة أو طلب ضم مدة خدمة سابقة جديدة عن طريق صاحب العمل الحالي.

وفي حال انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.

ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد 50% من إجمالي التكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من 50%، يستقطع باقي هذه النسبة من أنصبة المستحقين.

وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم× 20%× مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر، وعلى سبيل المثال إذا كان راتب حساب اشتراك أحد الموظفين 20,000 درهم ويرغب في ضم 5 سنوات فإن معادلة الاحتساب ستكون 20,000 (راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم) X 20% (نسبة الاشتراك كاملة عن المؤمن عليه وصاحب العمل) X 60 (مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر) بحيث تصبح تكلفة الضم عن هذه المدة 240,000 درهم.

وبإمكان المؤمن عليه ضم أشهر الخدمة السابقة وهذه الأشهر قد تكون مفيدة في بعض الحالات التي تتطلب بعض الأشهر أو الأيام لاستكمال المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي، كما أشارت إلى أهمية تحري المؤمن عليه لخيار النقل قبل انتهاء الخدمة، حيث يوفر نظام تبادل المنافع فرصة لضم مدة الخدمة وفق اشتراطات من شأنها أن تتحمل جهة العمل الجديدة باقي تكلفة الضم بعد إرجاع المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة الى الهيئة.