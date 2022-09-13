نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي: 8 خطوات لسلامة السائقين أثناء الضباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشفت شرطة أبوظبي في فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية، عن 8 خطوات مهمة للمحافظة على سلامة السائق ومستخدمي الطريق أثناء تشكل الضباب وانخفاض الرؤية على الطريق.

وأشارت شرطة أبوظبي، إلى أن هذه الخطوات تتمثل في:

– التأكد من تشغيل مصابيح المركبة المنخفضة، ومصابيح الضباب الخلفية.

– تخفيف السرعة تدريجياً، ومضاعفة مسافة الأمان بين سائق المركبة والمركبات.

– الالتزام بالمسار، والابتعاد عن كل ما يشغل السائق عن القيادة، وتفادي التجاوز أو تغيير المسار من دون التأكد من خلو الطريق.

– وعند زيادة كثافة الضباب وانعدام الرؤية على السائق إيقاف مركبته في موقف أو مكان آمن خارج الطريق بعيداً عن حركة السير.

– البقاء في الموقف، واستخدام إشارة التنبيه الرباعية إلى حين انقشاع الضباب.