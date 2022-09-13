نشكركم على متابعتكم خبر شركة سالك تعلن عن سعر سهم الاكتتاب العام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة “سالك”، اليوم، عن تسعير سهم الاكتتاب العام، وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد سعر السهم بواقع 2 درهم للسهم، وفق بيان صادر عن “سالك”، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي. ومن المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم، تعادل 817 مليون دولار. مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم 4 مليارات دولار.

ومن المخطط طرح مليار وخمسمائة مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة “سالك”. مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً. لتقديره المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتمثّل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.

وسيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات: للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات كما هو محدد في نشرة الإصدار والمشار إليهم بمكتتبي “الشريحة الأولى” وبعض الموظفين المؤهلين كما هو موضح في نشرة الإصدار والمشار إليهم بمشتركي “الشريحة الثالثة”. بالإضافة إلي طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقاً للائحة “إس RegS “من قانون الأوراق المالية الأمريكية “طرح المستثمرين المؤهلين” والمشار إليهم بمشتركي “الشريحة الثانية”.

وسيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين “الصندوق”.

وتمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين إلى 21 سبتمبر 2022.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 29 سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق. وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.