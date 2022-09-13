نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 المد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 08:50 الثاني عند الساعة 21:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة 00:21 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 29 85 20 دبي 39 30 85 30 الشارقة 39 26 90 25 عجمان 38 29 90 35 أم القيوين 39 27 90 25 رأس الخيمة 40 26 90 20 الفجيرة 36 29 85 45 العين 43 29 75 15 ليوا 43 27 90 15 الرويس 41 28 95 45 السلع 41 29 95 40 دلما 37 31 85 50 طنب الكبرى 38 30 85 45 طنب الصغرى 38 30 85 45 أبو موسى 38 30 85 45.