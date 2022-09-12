نشكركم على متابعتكم خبر الحكومة الرقمية تحدد شروط للحصول على رخصة مدرس في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 5 شروط للحصول على رخصة معلم لممارسة مهنة التعليم في الدولة. وأوضحت أنه كي يتأهل الفرد لوظيفة معلم يجب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس أو درجة جامعية 4 سنوات. أو أعلى في التخصص المطلوب.

وأوضحت أن الشروط الأخرى تتضمن شهادة بحث الحالة الجنائية أو حسن سيرة وسلوك. وشهادة لياقة طبية صادرة من الإمارات، والشهادة الأصلية للمؤهلات التعليمية والشهادة الجامعية للمعلم. وشهادات مصدقة في حال كانت صادرة من إحدى الجامعات خارج الدولة وذلك من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة البلد الذي صدرت منه الشهادات.

وأكدت أنه على الراغبين في الالتحاق بالهيئة التدريسية في إحدى المدارس الحكومية في الإمارات. تقديم الطلب من خلال بوابة التوظيف التابعة لوزارة التربية والتعليم. وبالنسبة للالتحاق بوظائف الهيئة التدريسية في المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية. على الراغب التواصل مع إدارة كل مدرسة وتقديم طلب إليها بعد نيل الموافقة المبدئية من المدرسة الخاصة. حيث تقوم المدرسة بتقديم الأوراق المطلوبة للمعلم إلى وزارة التربية والتعليم للتقييم والموافقة النهائية.

وأضافت أنه بالنسبة لطلبات المعلمين في المدارس الخاصة في دبي، تقوم المدارس المعنية بتقديم طلبات التوظيف. التي ترغب بها إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للحصول على الموافقة النهائية، وفي أبوظبي يتم تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية في المدارس الخاصة. من خلال المكاتب الإقليمية لدائرة التعليم والمعرفة في مناطق الإمارة، بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وأشارت إلى أنه في عام 2017، باشرت دولة الإمارات بتطبيق المرحلة التجريبية لنظام ترخيص المعلمين (TLS). حيث يشمل هذا الترخيص كل معلمي المدارس الحكومية والخاصة باختلاف مناهجها. وتشكل الرخصة شرطاً لمزاولة مهنة التعليم في الإمارات ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين مزاولة مهنة التعليم في الميدان التعليمي.

ويتم الحصول على الرخصة بعد اجتياز اختبارين أحدهما تخصصي. والآخر يركز على طرق التعليم، وفي حال عدم اجتياز الاختبار يلتحق المعلم ببرنامج تدريبي.