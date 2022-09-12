نشكركم على متابعتكم خبر مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن ينطلق 25 أكتوبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 700 من الخبراء والأطباء والمختصين بأمراض الأذن من المنطقة والعالم .

ويسلط المؤتمر – الذي يستمر ثلاثة أيام ويعد الحدث الأبرز المتخصص بطب الأنف والأذن والحنجرة والجمجمة في الشرق الأوسط- الضوء على عدد من أبرز المواضيع المتعلقة باضطرابات الأذن والرأس والرقبة وأفضل وأحدث الأبحاث الطبية والعلاجات المتقدمة في المجال.

يحظى هذا الحدث العلمي بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع و العديد من الجمعيات والمؤسسات الطبية من مختلف دول العالم ويمنح المشاركين نقاط التعليم الطبي المستمر “CME” من خلال حضور الندوات المتنوعة.

وتشهد الدورة العاشرة 60 جلسة علمية بمشاركة 45 متحدثا إضافة إلى عدد من ورش العمل المتخصصة .. في حين يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر الفرصة أمام الحضور لتطوير الشراكات المستدامة والتواصل بين المختصين في ضوء حضور أكثر من 30 علامة تجارية من أكثر من 20 دولة حول العالم .

و أوضح الدكتور محمد الحمادي رئيس مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن أن هذا الحدث المتخصص يوفر منصة علمية مميزة لمناقشة ومعالجة الأمراض المتعلقة وأبرز طرق العلاج الحديثة منوها إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام نمواً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة من حيث الحجم وعدد الأطباء والمتخصصين والمقيمين والعارضين الدوليين ما يسهم في تعزيز مكانة دبي في قطاع تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض وبالأخص الفعاليات المتخصصة في الرعاية الصحية .

و أشار إلى أن من بين أهم الجلسات التي يتضمنها برنامج المؤتمر جلسة حول مستجدات الفحوصات الطبية الدهليزية والدوار البصري وإعادة التأهيل الدهليزي .

من جانبه قال الدكتور تريسترام ليسر بروفيسور واستشاري جراحة طب الأنف والأذن والحنجرة إن طب الأذن يعتبر الأساس في الجراحة المتقدمة وتلعب التكنولوجيا اليوم دوراً كبيراً في تحسين حياة عدد كبير المصابين والمتأثرين بمشاكل السمع لذا يجب أن لا ننسى أن هذا الاختصاص المهم كان سباقاً في إصلاح وإعادة حاسة السمع وبداية للعمليات الجراحية الحساسة.

يقام ” مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن ” سنوياً بتنظيم من قبل مؤسسة “اندكس” لتنظيم المؤتمرات والمعارض – العضو في “اندكس القابضة” – و يحظى بدعم من عدد من الهيئات الطبية والعلمية والإقليمية والدولية مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والأكاديمية العربية للأذن وزراعة القوقعة ورابطة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق وجراحاتها وإضطرابات التواصل بسلطنة عمان وجمعية جراحة الأنف والأذن والحنجرة الباكستانية وبرعاية من كل من “MED-EL” لحلول زراعة السمع في المنطقة و”Otex ” لمنتجات وخدمات وحلول صعوبات السمع.