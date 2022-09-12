نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتيح الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة.

ويستطيع الأجنبي بموجب هذا التصريح للدخول إلى الدولة بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

ويستفيد من هذا البرنامج الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يستوفون معايير الانضمام إلى البرنامج.

وفي حال الموافقة على طلب الانضمام، يمكن للمستفيد إحضار عائلته للإقامة بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

ويشترط على مقدم الطلب أن يكون الشخص حاملاً جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، مع تأمين صحي ساري المفعول يغطي طوال مدة الإقامة في دبي.

وفي حال كنت موظفاً، يجيب عليك تقديم ما يثبت وظيفتك لدى صاحب عملك الحالي، مع عقد عمل صالح لمدة عام، وشهادة بآخر راتب بحيث لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي شهرياً، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي حال كنت مالكا للشركة (صاحب عمل) عليك أيضاً تقديم ما يثبت ملكيتك للشركة لمدة عام أو أكثر، وما يثبت معدل دخل شهري لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات، ورسوم الطلب لكل شخص.

ويتيح هذا البرنامج للأشخاص استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي تشمل على سبيل المثال، الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم وغيرها.