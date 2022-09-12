نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق خدمة “الإبلاغ عن الحوادث” ضمن تطبيق “دبي الآن” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق تطبيق “دبي الآن” الموحد والشامل للخدمات الحيوية في مدينة دبي، خدمة “الإبلاغ عن الحوادث البسيطة”، وذلك ضمن قسم خدمات المركبات والأمن.

وتسعى الخدمة الجديدة إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين، في حال وقوع حادث سيارة بسيط، وذلك بالإبلاغ عن الحوادث المرورية عبر التطبيق بكل سهولة، بدلًا من انتظار وصول الشرطة لموقع الحادث أو التوجه لمراكزها.

ومن خلال الخدمة سيتمكن المتعاملون من الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة واستلام تقرير شرطة دبي بواسطة البريد الإلكتروني أو رسالة نصية، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة وسريعة، تشمل تسجيل الدخول بالهوية الرقمية عبر تطبيق “دبي الآن” الذي سيحدد بشكل تلقائي الموقع الجغرافي، ثم إدخال تفاصيل المركبة ورقمها والمتسبب بالحادث، إلى جانب صورة عن الأضرار التي سببها الحادث.