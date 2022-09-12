نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يطلق خطة لتوفير 15,800 مسكن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين. خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الأربع سنوات القادمة.

وقال سموه إن ملف إسكان المواطنين يشرف عليه صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويتابعه بنفسه مع سمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وأكد سموه أن “الهدف ليس توفير مسكن للمواطنين فحسب، بل أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر”.

وأوضح سموه أنه “سيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية”.