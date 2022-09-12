نشكركم على متابعتكم خبر موديز تتوقع تحسن الجودة الائتمانية للشركات العقارية في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقعت شركة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، تحسن الجودة الائتمانية للشركات العقارية في الإمارات، بسبب الطلب القوي في سوق التخطيط للبناء.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، في تقرير لها اليوم الاثنين، عن “موديز”، أن مبيعات العقارات في فترة التخطيط والإعداد السابقة على عملية البناء والتشييد. لا يزال مرتفعاً بالنسبة لشركة “إعمار العقارية”، التي حصلت على تصنيف مستقر بي أيه أيه3. وشركة “الدار العقارية” التي حصلت على تصنيف مستقر بي أيه أيه2″.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ظل معنويات إيجابية من جانب المستثمرين، تدعم الطلب القوي، لا سيما في المشروعات ذات الجودة العالية.

وقالت “موديز” إن “متوسط أسعار المساكن ستستقر بشكل معتدل في فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة. ومعظم الشركات العقارية قام بتثبيت تكاليفها في العقود”.

وأوضحت أن “كل الشركات العقارية التي تقوم موديز في دولة الإمارات بتصنيفها، لديها ما يكفي من السيولة لتغطية استحقاقاتها في فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة”.