نشكركم على متابعتكم خبر إضاءة برج خليفة بصورة الملكة إليزابيث الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اكتسى المعلم الإماراتي الشهير “برج خليفة”، في مدينة دبي، بصورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

وجاء ذلك تعبيراً عن العزاء والمواساة للملكة المتحدة والشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتوفيت ملكة المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 96 عاماً.

وتم تنكيس الأعلام في دولة الإمارات وعدد من الدول الأخرى حداداً على رحيل ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.