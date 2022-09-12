نشكركم على متابعتكم خبر إدارة التنظيم الصحي بوزارة الصحة تصدر تعميماً بهذا الشأن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 08:51 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدرت إدارة التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بضرورة عدم صرف كريم انترولين، حيث أثبتت التحاليل التي أجراها مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة عدم مطابقة المنتج من حيث كمية المواد الفعالة تيبي، وليدوكاين ومثيل برابين، والصوديوم.

ودعا التعميم الشركة المصنعة إلى سحب المنتج من القطاعين العام والخاص، كما حثت جميع ممارسي الرعاية الصحية على عدم استخدام المنتج إن وُجِد لديهم.

وناشدت الوزارة الجمهور بعدم التردد عن إبلاغها في حال حصول أي مضاعفات لهم نتيجة استخدام الكريم المذكور، وشددت على ضرورة قيام الشركة المصنعة بضرورة سحب المنتج من القطاعين العام والخاص في الدولة على الفور.