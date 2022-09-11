نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان التعاون المشترك بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 06:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ في قصر الوطن في أبوظبي ــ مع فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة.

بحث الثنائي مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين والفرص الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالرئيس الصربي والوفد المرافق في دولة الإمارات .. متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة دعماً نوعياً للعلاقات الثنائية لفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية المستدامة والازدهار.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الصربي .. مسارات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.. إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها من جوانب التعاون بين البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب الجانبان باتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أعلنتها دولة الإمارات وصربيا اليوم مؤكدين أهميتها في توسيع آفاق التعاون المشترك والاستثمار في الفرص المتنوعة التي تتوفر لدى البلدين في العديد من المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.

وسجل رئيس صربيا كلمة في سجل كبار الزوار الخاص في قصر الوطن أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات واعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين متمنياً مزيداً من النمو والتطور لهذه العلاقات ودوام التقدم والازدهار للدولة.