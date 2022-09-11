نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي: نشجع القطاع الخاص للدخول في مشاريع تُحسن الخدمات العامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

أقرّ الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سموه عبر تويتر: “‏أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة”.