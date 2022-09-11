نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي: مجلس الوزراء يعتمد خطوة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد، الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات.

وقال سموه عبر تويتر: “‏اعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات .. خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية”.