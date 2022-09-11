نشكركم على متابعتكم خبر كُبرى شركات أسلحة الصيد الدولية تؤكد حضورها في معرض أبوظبي للصيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - يستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سنوياً كبرى الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد حيث يُعتبر هذا القطاع أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها عُشّاق المعرض كل عام.

وبحسب “وام”، تشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة بنادق الصيد بأنواعها والمسدسات بأنواعها والسيوف والخناجر التراثية وسكاكين الصيد وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة.

وسجّل العارضون المُصنّعون لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية في دورة هذا العام من قبل شركات وعلامات تجارية مرموقة من مختلف أنحاء العالم حيث سيتم عرض العديد من الأسلحة المُصممة خصيصاً للمعرض بتقنيات مبتكرة وحرفية عالية تستقطب عُشّاق الصيد بالسلاح.

وتمكنت الشركات العارضة في قطاع “أسلحة الصيد” من زيادة مبيعاتها على نحوٍ كبير في معرض أبوظبي على مدى دوراته السابقة وذلك عبر لقاء كبار المُشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين لتسويق مُنتجاتها المُبتكرة.

وتُشارك في قطاع “أسلحة الصيد” في الدورة القادمة /أبوظبي 2022/ شركة “كاراكال الدولية” كعارض وراعٍ للقطاع وهي شركة إماراتية إقليمية رائدة في مجال أسلحة الصيد عالية الأداء تأسست في عام 2007 تتفرّد بتصميم وهندسة وابتكار وصناعة أسلحة نارية مختلفة مع خبرة في الإنتاج تمتد لنحو 15 عاماً وتنعكس تجربتها في جودة وأداء وموثوقية مجموعتها المُتنامية من أسلحة الصيد بما في ذلك مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.

ونشارك شركة “بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد” الشركة الإماراتية المرموقة في مجال الصيد والرماية في الهواء الطلق وتجارة الذخائر وأسلحة الصيد ومُستلزماتها.

ويلقى جناح شركة “إنترناشيونال جولدن جروب” للأسلحة في معرض أبوظبي سنوياً اهتمام العديد من كبار الشخصيات والآلاف من زوار ورواد المعرض نظراً لأسلحة الصيد الحديثة والمتنوعة والمنتجات المتعددة التي يعرضها الجناح وتحرص الشركة دوماً على التواجد في المعرض بهدف عرض جميع أنواع أسلحة الصيد الرائدة والمتنوعة والمسدسات المختلفة.

كما وتُشارك شركة “MP3” من جديد في قطاع أسلحة الصيد بالمعرض وهي شركة إماراتية ذات مكانة مرموقة تأسست في عام 2004 وتختص بابتكار وتوفير أفضل الأجهزة والمعدات وأسلحة الصيد والشركة مورد كذلك لأفضل المنتجات مباشرة من أوروبا وأميركا حيث توفر أحدث أسلحة الصيد ومعدات الأمان والذخيرة والملابس الخاصة للفرق الرياضية وجمعيات الصيد.

وتتواجد شركة “القنّاص” الإماراتية لأدوات الصيد في معرض أبوظبي للمرة الـ 15 حيث تعرض مجموعة متنوعة من بنادق الصيد نمساوية وفنلندية الصنع وبنادق هوائية تعمل بضغط غاز الأوكسجين تستخدم في تعلم التصويب نحو الأهداف ويعرض الجناح كذلك مجموعة من إكسسوارات الصيد مثل ملابس الصيد والنظارات المكبرة وكشافات الإضاءة الموفرة للطاقة والشمسية بالإضافة إلى مجموعة من السكاكين متعددة الاستخدامات.

ومن دولة الكويت تتواجد شركة “رماي للأسلحة وذخائر الصيد” الوكيل المعتمد في دول الخليج العربي للعديد من العلامات التجارية الإيطالية والأوروبية مثل شركة بيريتا وبينيللي لبنادق الصيد وشركة فيووكي ونوبل سبورت للذخائر.

كما وتتواجد من جديد في قطاع “أسلحة الصيد” بقوة وبدون انقطاع منذ الدورة الأولى عام 2003 شركة “فاوستي” الإيطالية التي تُعدّ من أعرق الشركات المتخصصة في مجال تصنيع بنادق الخرطوش والبنادق المجهزة بمخزن والمخصصة للصيد، إضافة إلى بنادق التصويب والرماية. وتسحر “فاوستي” مُقتني ابتكاراتها في مجال أسلحة الصيد بلمساتها الجميلة وتأخذهم إلى التاريخ البعيد ببنادق حديثة تمزج في تصاميمها بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وفي مشاركتها الثالثة ضمن فعاليات المعرض تُقدّم شركة “براشيا الشرق الأوسط” من لبنان مجموعة من الأسلحة المتميزة أحضرتها خصيصاً لجمهور المعرض تقديراً لمكانته المتميزة باعتبار الحدث أحد أهم الفعاليات المختصة بالصيد والفروسية على مستوى العالم ومن أبرز ما قدمته الشركة العام الماضي بنادق الرماية على الأطباق وبنادق الرصاص إضافة إلى مجموعة من المسدسات من موديلات مختلفة ومصنعة في أكثر من دولة.

كما وتبرز مُشاركة شركة” بلاسر جاغدوافين” الألمانية مدفوعة بالشغف لتحسين وتطوير معدات الصيد والريادة في تقديم الأفكار الجديدة لمساعدة الصيادين حيث تضع الشركة الألمانية العريقة معايير متجددة في عمليات تطوير أسلحة الصيد عبر التمسّك بجودة التصنيع والتحسين المستمر لترسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة معدات الصيد.

ومن ألمانيا تتواجد شركة “هانز وارغ وشركاه” إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التصدير والاستيراد بقطاع الصيد والبنادق بمختلف أنواعها وكذلك الخراطيش والبصريات والملابس والإكسسوارات ومُعدّات الصيد والرماية.

ومن رومانيا تأتي مُشاركة “تابل” الشركة الأوروبية التي تشتهر بإنتاج معدات وأدوات الصيد من الجلد الطبيعي للصيادين وكلابهم المرافقة لرحلة الصيد وتركز في شعارها دوما على الجودة والأسلوب المميز .

أما من سويسرا فتتواجد بقوة في قطاع “أسلحة الصيد” بمعرض أبوظبي شركة “بورشلر- وافن وتمتاز ابتكارات الشركة بالدقة والجودة والجمال والثقة واعتادت أن تعرض أجمل بنادق الصيد المنقوشة بأيدي أمهر النقاشين في العالم.