نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي: دولة الإمارات نموذج عالمي في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وقال سموه: “استعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية .. مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة وقطاعاتنا السياحية والتجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة”.

وأضاف سموه: “‏دولة الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية”.

وتابع: “‏ما زالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني من آثار الجائحة . . وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد .. ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة”.

وقال حاكم دبي: “مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة ب121 مؤشراً قبل الجائحة .. و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة ب314 قبل الجائحة . . نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها”.

وأشار سموه إلى أن “‏تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة .. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام، و‏قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمواً 42%.. والتوقعات انتعاشه سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم”.

‏وأقر سمو الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء “إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة”.

كما ‏وأكد اعتماد مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات .. خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية.

‏وقال سموه: “أقررنا عدداً من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية أندونيسيا، واتفاقية مع مملكة أسبانيا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب لهم في الدولة وغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول”.