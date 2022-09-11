نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي تعتزم توزيع أرباح نقدية بـ3.1 مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ش.م.ع”، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمزDEWA . والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية ISIN: AED001801011، أن اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم الاثنين، 10 أكتوبر 2022. وسيتم إرسال تفاصيل الاجتماع للمساهمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

وذكرت أنه سيتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم، ما يعادل 6.2 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2022. والتي من المقرر دفعها لحملة الأسهم المستحقين في شهر أكتوبر 2022. والتصويت كذلك على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني. حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حاليًا 50% من رأس مال الشركة.

وأوضحت أنه يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة. أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين، حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً، وفق “البيان”.

وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الأرباح 3.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.