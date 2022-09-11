نشكركم على متابعتكم خبر بلومبرغ: دبي وجهة الفخامة ورغد العيش على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

قالت وكالة “بلومبرغ” إن دبي وجهة الفخامة التي تبدو في كل مكان فيها، موضحة أن الفخامة في دبي أقل كلفة. ما يجعلها متاحة لقطاعات عدة من المقيمين ربما يكونون أقل كثيراً في مستويات الثراء اللازمة. كي ينعموا بحياة الفخامة والترف في مدن العالم الأخرى.

وأوضحت الوكالة في تقرير عن مظاهر رغد العيش في دبي، أن نمط قضاء العطلة الأسبوعية خارج المنزل لدى قطاع عريض من العائلات المقيمة في دبي. هو الجلوس على أريكة ممتدة بجانب حمام السباحة في منتجع فئة 5 نجوم يطل على الشاطئ.

وذكرت، وفق صحيفة “البيان”، أن ثمة أنماط أخرى لقضاء العطلات الأسبوعية ، تتضمن زيارة مراكز التسوق والمتنزهات.

وأضافت أن العديد من هذه الأسر تستجلب مربية واحدة على الأقل، بل إن بعضها يجلب مربيتين للاعتناء بالأطفال الصغار ضمن أفراد الأسرة. كما أن بعض هذه الأسرة تستعين بطهاة وسائقين.

وذكرت أن دبي تحقق للعديد من المقيمين القادمين من أنحاء العالم، بما فيها دول أوروبية تتمتع شعوبها بمستويات مرتفعة من الرفاهية. حلم شراء سيارات فاخرة قد لا يستطيعون تدبير أسعار شرائها في بلدانهم الأم.

وأوضحت “بلومبرغ” أن دبي تشهد منذ عامين تدفقاً هائلاً من جانب أثرياء العالم للانتقال إليها بهدف العيش فيها بصفة دائمة.