نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 11:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر: أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم السبت، عن أطيب التمنيات للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة. وكتب سموه على موقع تويتر “أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية”. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “نتطلع إلى تعزيز هذه الصداقة الاستثنائية”.